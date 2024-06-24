Фракционный глава ХСС: «устройтесь на работу в Германии или вернитесь в безопасные районы Западной Украины»

Глава оппозиционной фракции ХСС в бундестаге считает, что двух лет в Германии достаточно для интеграции, и предлагает украинцам вернуться «в безопасные районы Западной Украины», если они не могут найти работу в ФРГ.
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