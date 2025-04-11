Девушка проехала 370 км, чтобы кинуть мёртвую мышь в почтовый ящик бывшего

22-летняя Элеонора Хепберн превратила жизнь бывшего партнёра в фильм ужасов. Отношения пары закончились ещё в сентябре 2023 года, но британка не могла смириться с расставанием и изводила жертву звонками, смс и электронными письмами.
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