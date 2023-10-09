Программу подъемных для селян предложили принять на федеральном уровне

Сегодня так называемые «подъемные» для сельских жителей есть в 30 регионах России. Это могут быть одноразовые или регулярные денежные выплаты, предоставление бесплатного или льготного жилья и другие льготы.
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