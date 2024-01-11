Минтюков получил травму и выбыл из строя на 4-6 недель

Защитник Павел Минтюков не сможет помочь «Анахайму» в ближайших матчах. Российский хоккеист выбыл из строя на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела, полученной в матче с «Нэшвиллом» 9 января, сообщает «Спорт-Экспресс».
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