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Квартира, дом, дача

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Почему кошки так любят коробки и пакеты?

Почему кошки так любят коробки и пакеты?

Каждый владелец кошек замечал, что его питомцы испытывают невероятный интерес к коробкам и пакетам. И несмотря на наличие шикарной лежанки, при первой возможности кот обязательно уляжется в коробку от обуви или залезет в целлофановый мешок.

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