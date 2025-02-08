Почему кошки так любят коробки и пакеты?

Каждый владелец кошек замечал, что его питомцы испытывают невероятный интерес к коробкам и пакетам. И несмотря на наличие шикарной лежанки, при первой возможности кот обязательно уляжется в коробку от обуви или залезет в целлофановый мешок.
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