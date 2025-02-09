Решения стран Прибалтики отключиться от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) является частью процесса уничтожения стран, которые ранее имели все шансы на процветание и независимость.
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