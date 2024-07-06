ТАСС: бойцы ВСУ получают выплаты за уничтожение пожарных машин РФ

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявило вознаграждение для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за уничтожение российской пожарной спецтехники в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения.
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