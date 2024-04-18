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"Огромная асимметрия": Евросоюз осудил предложение США похитить русские активы

"Огромная асимметрия": Евросоюз осудил предложение США похитить русские активы

Евросоюз осудил предложение США похитить русские активы для киевского режима. Глава Европейского ЦБ Кристин Лагард указала на "огромную асимметрию" в их размещении: в еврозоне заморожены свыше 200 миллиардов евро, а в американской юрисдикции — только 6 миллиардов.

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