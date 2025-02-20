БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК АНТИСОВЕТСКИХ БЛУДОСЛОВОВ

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК АНТИСОВЕТСКИХ БЛУДОСЛОВОВ

Захар прилепин Эти вот «профессиональные русские», чудесатые наши «монархисты» и не менее прекрасные «белогвардейцы», неустанно рассказывающие про тупых «совков», которые мешают им – русским!!! рррруским!!! – строить «великую Россию», которую они потеряли, – используют в своих поливах одни и те же доводы и вбросы.

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