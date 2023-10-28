Кортни Кардашьян примерила образ своей сестры Ким на Met Gala в 2013 году

Кортни Кардашьян по случаю Хэллоуина примерила образ своей сестры Ким на Met Gala в 2013 году. Фотографии в закрытом платье Riccardo Tisci с цветочным принтом звезда опубликовала в соцсетях, подписав публикацию: “Жуткая пятница”.