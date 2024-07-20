❗️Жителей Алушты попросили не включать одновременно все электроприборы с 11:00 до 16:00, чтобы избежать веерного отключения электроэнергии «Это временно.
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❗️Жителей Алушты попросили не включать одновременно все электроприборы с 11:00 до 16:00, чтобы избежать веерного отключения электроэнергии «Это временно.