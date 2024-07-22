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Новости экономики России

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Консолидированная выручка «Русагро» выросла во 2 квартале на 20%

Консолидированная выручка «Русагро» выросла во 2 квартале на 20%

Консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций составила во 2 квартале 2024 года 72 263 млн рублей, а по сравнению со 2 кварталом 2023 года показатель вырос на 20% ( иле же на 12 072 млн рублей), следует из отчетности компании.

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