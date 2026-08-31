Эквадор: пять человек были убиты и двое ранены, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь возле церкви Санта-Роза-де-Лима в секторе Субидита-аль-Сьело в Портовьехо, провинция Манаби, во второй половине дня 30 августа, а затем скрылись с места происшествия на черном грузовике.