F1-Insider: Себастьян Феттель не против занять место Хэмилтона в Mercedes

F1-Insider: Себастьян Феттель не против занять место Хэмилтона в MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может вернуться в Формулу 1 в качестве замены Льюиса Хэмилтона в Mercedes.
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