Кубилюс: Евросоюз должен быть готов к конфликту с РФ через 6-8 лет

Кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен позаботиться о своем военном потенциале на случай возникновения вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
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