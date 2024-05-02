Сюрреалистичная адвенчура Indika получает хорошие отзывы даже от западной пре...

Сюрреалистичная адвенчура Indika получает хорошие отзывы даже от западной прессыУже сегодня вечером на ПК в цифровых магазинах Steam, Epic Games и GOG состоится релиз крайне необычной приключенческой игры Indika от российской студии Odd Meter.
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