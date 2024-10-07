Преподаватели кубанского вуза стали лауреатами правительственной премии

За комплект учебных пособий «Агрохимия» для системы подготовки научных, научно-педагогических кадров, преподавателей-исследователей и обучающихся по агрономическому направлению в высших учебных заведениях Российской Федерации награду вручили Асхаду Шеуджен, Татьяне Бондаревой, Наталье Акановой, Людмиле Онищенко.
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