ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Не успели. Встать. На. Нормальный. Уровень. Культурной. Жизни. И. Уже. Выстебывается. Это. Азиатская. СущностьТяжкая ноша иност...
  • Maxim
    Полежите в стационареЭмоциональная зав...
  • Maxim
    В Китае ипотека - 3.35%, ещё на 0,5% снижают, юань стоит 13р., а не - наоборот, потому что - Госбанк, а не ЦБ..Студенческая ипот...

Преподаватели кубанского вуза стали лауреатами правительственной премии

Преподаватели кубанского вуза стали лауреатами правительственной премии

За комплект учебных пособий «Агрохимия» для системы подготовки научных, научно-педагогических кадров, преподавателей-исследователей и обучающихся по агрономическому направлению в высших учебных заведениях Российской Федерации награду вручили Асхаду Шеуджен, Татьяне Бондаревой, Наталье Акановой, Людмиле Онищенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх