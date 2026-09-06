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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабиан Руис: «Было бы честью получить «Золотой мяч». Любой мечтает об индивидуальном признании за тяжелую работу. На командном уровне я выиграл все»

Полузащитник « ПСЖ » и сборной Испании Фабиан Руис высказался о возможности выиграть « Золотой мяч ».

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