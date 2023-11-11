Китай призвал G7 придерживаться своих заявлений о выстраивании конструктивных отношений с Пекином

Странам «Группы семи» (G7) нужно реально реализовывать свои заявления о построении конструктивных и стабильных отношений с Китаем и не препятствовать его экономическому прогрессу и развитию, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге для прессы, передает Синьхуа.
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