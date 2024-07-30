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300 кораблей и более 20 тысяч военных: ВМФ РФ начал учения в операционных зонах Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов

300 кораблей и более 20 тысяч военных: ВМФ РФ начал учения в операционных зонах Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов

Фото: radio1.ru Российский Военно-Морской Флот приступил к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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