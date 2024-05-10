Жители Тель-Авива устроили митинг, требуя вывести войска из Сектора Газа

Крупнейший антивоенный митинг прошел в Тель-Авиве. Демонстранты призвали правительство Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС о возращении заложников и прекратить бои в Секторе Газа, в которых каждый день гибнут десятки и сотни мирных жителей, включая детей.