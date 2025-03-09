Операция «Труба». Российские штурмовики пробрались в Суджу через трубу газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»

Около сотни российских бойцов совершили решительный манёвр, используя газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому до 1 января 2025 года РФ поставляла газ в Европу через территорию Украины (диаметр одной трубы составляет 1,4 метра) в качестве маршрута продвижения.