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«Прибывают силовики для отлова людей»: Киев проведет тотальную мобилизацию в пяти городах

«Прибывают силовики для отлова людей»: Киев проведет тотальную мобилизацию в пяти городах

Украинские власти готовятся провести тотальную мобилизацию в пяти городах. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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