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Газета.ру

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Актриса Юлия Высоцкая опубликовала свое фото, показав лицо без макияжа

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала свое фото, показав лицо без макияжа

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая показала, как выглядит без фильтров и макияжа в 53 года. Звезда сделала селфи дома и опубликовала его в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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