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Царьград

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Чемпиона по боксу искалечила банда мажоров-беспредельщиков: Кошмарили весь город, истязали до полусмерти девушку

Оказалось, что жители Феодосии хорошо знакомы с теми, кто на днях искалечил чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, вступившего в неравный бой с толпой "бородачей".

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