Гинеколог рассказал, как гепатит С влияет на развитие ребенка

Гепатит С – серьезное инфекционное заболевание, которое поражает печень и другие органы человека. Однако что случится, если женщина будет вынашивать ребенка во время болезни? Об этом рассказала Акушер Елена Михеева.
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