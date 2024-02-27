В минувшие выходные в Белоруссии были выборы в парламент. Пан Лукашенко, разумеется, тоже пришёл голосовать, а проголосовавши, прямо на избирательном участке пообщался с журналистами, и во время этого общения заявил следующее: "Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений.
О заялениях пана Лукашенко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Мировоззрение, да и характер Лукашенко очень напоминают Хрущева. Не очень грамотного (в смысле общей культуры) руководителя, хитрого, но недальновидного политика, влюбленного во власть. Резкого в суждениях и прямолинейного. Благополучие Белорусского народа по-прежнему обеспечивается дешевыми ресурсами из России и дотациями из её бюджета. Как бы белорусы не гордились своим трудолюбием.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии