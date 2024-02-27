Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Юрий Во
    Ну понятно.... Наши депутаты "работают" совсем по поговорке  "Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет." Это со сто...Иноагентов ждут н...

О заялениях пана Лукашенко

В  минувшие      выходные    в   Белоруссии  были  выборы   в     парламент.     Пан  Лукашенко,  разумеется,    тоже     пришёл  голосовать,  а  проголосовавши,      прямо  на  избирательном       участке      пообщался  с    журналистами,  и  во  время   этого  общения       заявил  следующее: "Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились  восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Мировоззрение, да и характер Лукашенко очень напоминают Хрущева. Не очень грамотного (в смысле общей культуры) руководителя, хитрого, но недальновидного политика, влюбленного во власть. Резкого в суждениях и прямолинейного. Благополучие Белорусского народа по-прежнему обеспечивается дешевыми ресурсами из России и дотациями из её бюджета. Как бы белорусы не гордились своим трудолюбием.
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