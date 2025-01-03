МО РФ: ВСУ потеряли до 1155 бойцов в зоне ответственности группы «Восток»

Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад противника и двух бригад территориальной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии