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Политика как она есть

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МО РФ: ВСУ потеряли до 1155 бойцов в зоне ответственности группы «Восток»

МО РФ: ВСУ потеряли до 1155 бойцов в зоне ответственности группы «Восток»

Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад противника и двух бригад территориальной обороны.

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