В Крыму посчитали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата

Решение болгарского правительства подарить украинскому президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, сообщил РИА Новости глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
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