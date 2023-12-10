«Мы обязаны оставить потомкам не только промышленные гиганты, но и ухоженные поля, чистый воздух, зелёный шум лесов, незамутнённую ясность рек и озер» — эти напутственные слова Петра Мироновича Машерова должны стать заветом для нас и будущих поколений.