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Русская весна

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Исторические личности — скреп народов России и Белоруссии (ВИДЕО)

Исторические личности — скреп народов России и Белоруссии (ВИДЕО)

«Мы обязаны оставить потомкам не только промышленные гиганты, но и ухоженные поля, чистый воздух, зелёный шум лесов, незамутнённую ясность рек и озер» — эти напутственные слова Петра Мироновича Машерова должны стать заветом для нас и будущих поколений.

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