«Мы обязаны оставить потомкам не только промышленные гиганты, но и ухоженные поля, чистый воздух, зелёный шум лесов, незамутнённую ясность рек и озер» — эти напутственные слова Петра Мироновича Машерова должны стать заветом для нас и будущих поколений.
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