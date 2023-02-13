СВР: США ведут активную вербовку джихадистов для терактов в России и СНГ

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила в понедельник, что США активно вербуют джихадистов, связанных с группировками “Исламское государство”* и “Аль-Каида”*, для совершения терактов в России и других странах СНГ.
Популярные статьи
- Под Артёмовском ликвидирован обладатель черного пояса по карате, боевик “Азова”* Тарас Стахов
- ВС России применили новую тактику ударов по объектам Украины: обман украинских ПВО и катера-камикадзе
- Кадыров обратился в стихах к Слепакову: “Вот и узнали все матери враз, кто тут поэт, кто – бесстыжая мразь”
Свежие комментарии