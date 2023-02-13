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СВР: США ведут активную вербовку джихадистов для терактов в России и СНГ

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила в понедельник, что США активно вербуют джихадистов, связанных с группировками “Исламское государство”* и “Аль-Каида”*, для совершения терактов в России и других странах СНГ.

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