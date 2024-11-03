Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 422 подписчика

МО РФ: "Бук-М1" одной ракетой сбил больше 10 снарядов "Града" ВСУ под Угледаром

МО РФ: "Бук-М1" одной ракетой сбил больше 10 снарядов "Града" ВСУ под Угледаром

Заместитель командира зенитной ракетной батареи ВС РФ с позывным "Тайга" рассказал, что расчет российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" с помощью одной ракеты уничтожил сразу более десяти снарядов украинского "Града" в районе Угледара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх