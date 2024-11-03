МО РФ: "Бук-М1" одной ракетой сбил больше 10 снарядов "Града" ВСУ под Угледаром

Заместитель командира зенитной ракетной батареи ВС РФ с позывным "Тайга" рассказал, что расчет российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" с помощью одной ракеты уничтожил сразу более десяти снарядов украинского "Града" в районе Угледара.