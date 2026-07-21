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Аргументы недели

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Военный эксперт Дандыкин предрёк блокаду Украины в акватории Чёрного моря

Военный эксперт Дандыкин предрёк блокаду Украины в акватории Чёрного моря

Российские военные перешли к новой тактике на море, нанося значительно больше ударов по судам, которые под видом гражданских грузов везут вооружение для ВСУ.

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