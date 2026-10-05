В Бразилии назначен второй тур: Флавиу Болсонару лидирует с 48%

В Бразилии назначен второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Лула да Силва не сумел набрать абсолютного большинства голосов.
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