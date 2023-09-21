Названы четыре причины, приведшие к поражению Нагорного Карабаха Капитуляция Карабаха перед Азербайджаном будет иметь колоссальные последствия и для Армении, и для всего Южного Кавказа.
Почему Армения безвольно сдала Карабах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Горбатов
Россия должна помочь обеим сторонам: всех армян - в Армению; всех азербайджанцев - в Азербайджан! Пусть разбираются .
Ответить
2 час.
Степан Иванов
Кто ответит за гибель наших бойцов? За гибель наших лётчиков? Или опять наша власть сдаст своих? Где МИД, где МО, где президент? Вчера вечером у Соловьёва один из выступающих, мне кажется депутат, пафосно назвал Азербайджан и его президента Алиева лучшим другом России, даже лучше Белоруссии. За что? За то, что наших военных БЕЗНАКАЗАННО убивают?
Ответить
1 час.
Александр Попов
ДЕРЬМО выбрали, в ДЕРЬМО и СЕЛИ.
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии