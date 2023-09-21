Почему Армения безвольно сдала Карабах

Степан Иванов

Кто ответит за гибель наших бойцов? За гибель наших лётчиков? Или опять наша власть сдаст своих? Где МИД, где МО, где президент? Вчера вечером у Соловьёва один из выступающих, мне кажется депутат, пафосно назвал Азербайджан и его президента Алиева лучшим другом России, даже лучше Белоруссии. За что? За то, что наших военных БЕЗНАКАЗАННО убивают?