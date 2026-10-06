Происшествия
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Происшествия

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В Кемеровской области – Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии

В Кемеровской области – Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии

Следственными органами ВМСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков по факту совершения диверсии (п.

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