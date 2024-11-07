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Сегодня поддержку рынку может оказать нефть

Индекс МосБиржи вчера поднимался выше отметки 2700 пунктов, начав торги с гэпом в 2,2%. Поводом для столь активного старта стали сообщения о том, что по предварительным данным Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США.

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