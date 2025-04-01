Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Народ не стал решительно выходить на улицы ради сохранения СССР — неужели советский строй был не мил простым рабочим?

Народ не стал решительно выходить на улицы ради сохранения СССР — неужели советский строй был не мил простым рабочим?

Уничтожение Советского Союза стало трагическим событием как для российского, так и для мирового рабочего движения.

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Комментарии
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Александр Рожков
А чё, какой нибудь народ, где нибудь, когда нибудь в своей истории «решительно выходил на улицы ради сохранения» своего государства? А российский народ выходил на улицы ради сохранения Российской Империи, после свержения царя? А когда либо, что либо подобное вообще происходило с нашим (или каким либо еще) народом? Автор, прежде чем задавать этот вопрос, задал себе перечисленные мною вопросы? Чиво, чиво, билять…! Не слышу без очков, билять…!                                       Ни когда народ сам не выходит ни куда, если его не организуют на это, в объемах всей страны...!
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