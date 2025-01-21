На Эльмаше трое рецидивистов напали на мужчину из-за «долга»

В Екатеринбурге раскрыто жестокое разбойное нападение, произошедшее на улице Кирова. Жертвой стал 58-летний местный житель, который после нападения оказался в больнице с ножевыми ранениями, сообщили в УМВД г.
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