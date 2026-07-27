На ранних стадиях себя не проявляет: как распознать гепатит и защититься от него

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. К этой дате главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова напомнила, чем опасна болезнь, как происходит заражение и почему важно регулярно проходить обследование.