На ранних стадиях себя не проявляет: как распознать гепатит и защититься от него

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. К этой дате главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова напомнила, чем опасна болезнь, как происходит заражение и почему важно регулярно проходить обследование.
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