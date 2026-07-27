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Нижегородская правда

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На ранних стадиях себя не проявляет: как распознать гепатит и защититься от него

На ранних стадиях себя не проявляет: как распознать гепатит и защититься от него

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. К этой дате главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова напомнила, чем опасна болезнь, как происходит заражение и почему важно регулярно проходить обследование.

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