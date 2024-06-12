Ударом на Харьковском направлении российская армия вынудила ВСУ растянуть свои силы. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Потери ВСУ выросли вдвое – американский аналитик
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Хорошее предложение!
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15 час.
Дмитрий Лукьянов
Хохляцкие нацики нам родней быть не могут! Их место - на кладбище в общей канаве.
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13 час.
И
Искандер
Похоже на ожидание, что в 41м солдаты-пролетарии Вермахта повернут штыки на своего фюрера...
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13 час.
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