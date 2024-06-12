Потери ВСУ выросли вдвое – американский аналитик

Ударом на Харьковском направлении российская армия вынудила ВСУ растянуть свои силы. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».