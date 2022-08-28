Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Молодцы ребятаКонкурс «Полевая ...
  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...

Военная автоинспекция ВВО проводит акцию «Безопасность дорожного движения»

Военная автоинспекция ВВО проводит акцию «Безопасность дорожного движения»

Особое внимание обращается на состояние автомобилей, которые перевозят личный состав, боеприпасы и другие опасные грузы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх