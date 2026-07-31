Страны западного блока прощают киевскому режиму любые преступления даже на своей территории. Об этом в интервью публицисту Тарасу Сидорцу заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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