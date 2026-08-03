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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о празднованиях голов в РПЛ: «Половина лиги плачет и посылает вот эти сердечки, ####. Мужики должны оставаться мужиками!»

Андрей Тихонов недоволен тем, как игроки Российской Премьер-лиги празднуют голы.  Экс-футболист «Спартака» ответил агенту Тимуру Гурцкая , который раскритиковал футболистов « Рубина » за эмоциональное прощание с Мирлиндом Даку .

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