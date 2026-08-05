Пытаясь ослабить натиск Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях в зоне СВО, украинское командование использует тактику отвлечения сил, провоцируя напряженность в Черниговской области у границ Брянщины.
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