В Якутии полицейские вместе с общественниками и активистами «Движения первых» провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников детского лагеря «Энергетик»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с представителем Общественного совета при ведомстве, заместителем председателя Регионального отделения «Движения первых» Александром Кузьминым и руководителем проекта Юрием Балаганским присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка».