Врач Волкова сообщила о пользе сала в ежедневном рационе

Врач Екатерина Волкова рассказала, что суточная норма сала составляет 20-30 граммов. Она подчеркивает, что свежее сало без хлеба является хорошим источником животных жиров, которые должны присутствовать в рационе каждого человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии