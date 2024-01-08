Масштабная коммунальная авария на западе Киева превратила несколько улиц Святошинского района в болото из нечистот.
«Коричневый каток»: улицы Киева по колено залило фекалиями
Комментарии
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Велес Rus
Говну в ГОВНО1
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18 час.
t
tatyanadavydkina
Самое интересное что Кличко заявил что все это должен убрать наш Собянин. Русские видите ли пообещали трубам гарантию на 100 лет вот теперь Собянин и должен все исправлять. Ну а о том что за трубами следить надо было а не покупать сверхдорогую себе недвижимость в Германию эта тупая укрособака умолчала.
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6 час.
k
kraft54
свиньи должны купаться в говне.
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5 час.
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