«Коричневый каток»: улицы Киева по колено залило фекалиями

t

tatyanadavydkina

Самое интересное что Кличко заявил что все это должен убрать наш Собянин. Русские видите ли пообещали трубам гарантию на 100 лет вот теперь Собянин и должен все исправлять. Ну а о том что за трубами следить надо было а не покупать сверхдорогую себе недвижимость в Германию эта тупая укрособака умолчала.