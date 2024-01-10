50-летний российский хоккеист высказался о решении возобновить карьеру

Возобновивший карьеру Хабибулин заявил, что это не рассчитано на долгий срок Олимпийский чемпион по хоккею и тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин высказался о решении возобновить карьеру.
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