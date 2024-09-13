Несколько взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ. Помимо того, местные паблики сообщают что взрывы звучат в нескольких районах города и в пригородах - в том числе между Ильичевском (украинское название - Черноморск) и Совиньоном.
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