Несколько взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ. Помимо того, местные паблики сообщают что взрывы звучат в нескольких районах города и в пригородах - в том числе между Ильичевском (украинское название - Черноморск) и Совиньоном.